PSG : Kylian Mbappé acclamé au Parc, c'est le choc à Madrid !

Kylian Mbappé ayant fait savoir qu'il avait souhaité quitter le PSG pour rejoindre Madrid lors du dernier mercato. La réaction des supporters parisiens était très attendue, notamment en Espagne.

En confiant dans L’Equipe et sur RMC qu’il avait demandé un bon de sortie en juillet dernier à Nasser Al-Khelaifi afin de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé avait mis en colère une partie des fans du PSG, du moins sur les réseaux sociaux. Et du côté de la Casa Blanca, on pense toujours que l’hostilité du public parisien peut contribuer à un refus de l’attaquant français de prolonger éventuellement son contrat. Lorsque le nom de Kylian Mbappé avait été sifflé en août dernier au Parc des Princes, la presse madrilène s’était ouvertement frotté les mains. Autrement dit, du côté de la capitale espagnole on attendant avec impatience de savoir quel accueil allait recevoir le champion du monde 2018 à l’occasion du match PSG-Angers au Parc des Princes, le premier depuis les déclarations de Mbappé. Et ce samedi, il y a clairement de la déception dans les médias madrilènes après les événements de vendredi soir.

Madrid comptait sur des sifflets contre Mbappé

Auteur d’un match remarquable, Kylian Mbappé a clairement évité une grosse désillusion à une équipe du Paris Saint-Germain privée notamment de Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria ou bien encore Marquinhos. Passeur décisif sur l’égalisation du PSG, puis buteur sur le penalty en fin de match, Kylian Mbappé a été à la hauteur des attentes. Et lorsque Mauricio Pochettino a décidé de le rappeler sur le banc dans les dernières secondes du match afin qu’il cède sa place à Eric Dina, il n’y a eu aucun sifflet contre Mbappé, mais bien au contraire une vraie ovation. De quoi arriver aux oreilles madrilènes. « Les fans du PSG ont déjà oublié Madrid, une ovation d’idole pour Mbappé ! » constate Marca, qui a visiblement du mal à comprendre cette réaction des supporters parisiens au point d'en faire un gros titre. Il n’en faut pas plus pour relancer les supputations concernant le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec la France. Car si Kylian Mbappé voulait partir au Real Madrid lors du dernier marché des transferts, l’idée d’une prolongation est toujours dans l’air. Avec un tel accueil du public parisien, tout est possible.