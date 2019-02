PSG : Kylian Mbappé a marqué 51 buts, sa réponse est foudroyante

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d'un doublé ce samedi contre Nîmes, après avoir eu deux buts refusés, un pour une main énorme et l'autre pour un hors-jeu très contestable, Kylian Mbappé a porté son compteur à 51 buts en Ligue 1, et cela alors qu'il n'a que 20 ans. Un rythme phénoménal qui pourrait calmer l'appétit du champion du monde. Mais ce n'est pas le cas, Kylian Mbappé confiant après le match qu'il en voulait beaucoup plus, expliquant pourquoi.

« Je travaille tous les jours pour essayer d'aider mon équipe au maximum. Je veux me faire plaisir aussi parce que le foot ça reste du plaisir. Marquer des buts, battre des records, c’est que qui m’anime. Je pars toujours du principe qu’un jour un joueur arrivera et fera encore mieux que moi (...) Mon 50e but, je le voulais comme le 52e aussi garder le pour le ballon », a lancé, sur Canal+, un Kylian Mbappé bien évidemment en tête du classement des buteurs en Ligue 1 loin devant Edinson Cavani et Nicolas Pepe.