PSG : Kylian Mbappé à Madrid, un mercato truqué ?

Jusqu'aux dernières minutes du marché des transferts, la situation de Kylian Mbappé était très floue. Le Real Madrid semblait prêt à tout pour recruter la star française du Paris Saint-Germain, même si des doutes existent sur la réalité de l'offre à 180 millions d'euros.

Spécialiste français de la géopolitique du sport, et auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet, Jean-Baptiste Guégan a été interrogé ce samedi par le quotidien espagnol La Vanguardia sur le thème du Paris Saint-Germain, de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Et l’expert est notamment revenu sur le vrai faux départ de l’attaquant français du PSG au Real Madrid dans les derniers jours du dernier mercato estival. Malgré la grosse pression des médias proches des Merengue, et notamment d’El Chiringuito, ce souhait de recruter Mbappé dès cette saison n’est probablement que fictif affirme Jean-Baptiste Guégan, relayé par le Mundo Deportivo. Alors que l’on a prêté l’intention à Florentino Perez de dépenser 180 millions d’euros, et même 200 millions d’euros, pour faire venir Kylian Mbappé, entré dans sa dernière année de contrat, la réalité pourrait être totalement différente.

Kylian Mbappé pour 180ME au Real Madrid, info ou intox ?

Jean-Baptiste Guégan explique que si sportivement le président du Real Madrid peut avoir évidemment intérêt à s’offrir Kylian Mbappé, l’homme d’affaires qu’est Florentino Perez a probablement compris qu’il n’était pas nécessaire pour lui d’affronter directement le Qatar. « Déjà, il faut voir si le Real Madrid était vraiment en mesure de payer 180 millions d'euros pour Mbappé. Je ne pense pas. De plus, une partie des affaires personnelles de Florentino Pérez se déroule dans les pays du Golfe où il construit et fait des travaux publics. En achetant Mbappé en forçant la main du PSG, il se serait mis à dos le Qatar. Ce n'était pas une bonne décision de son point de vue personnel », a précisé l’expert de géopolitique du sport, qui pense que Florentino Perez n'était pas décidé à faire un bras de fer avec le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé mais qu'il a laissé courir les bruits afin d'envoyer un signal au footballeur français.