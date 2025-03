PSG ‍: Kvaratskhelia s’était trompé sur les Français

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Un mois et demi après sa signature, Khvicha Kvaratskhelia poursuit son adaptation au Paris Saint-Germain. Tout se passe bien pour l’ailier géorgien, y compris en dehors des terrains où les Français lui ont réservé un accueil plus chaleureux que prévu.

Luis Enrique fera des déçus mercredi. Pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool, l’entraîneur du Paris Saint-Germain devra laisser de potentiels titulaires sur le banc des remplaçants. On pourrait notamment y retrouver Khvicha Kvaratskhelia qui poursuit son adaptation au club francilien. Avec 2 buts et 4 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues, la recrue hivernale à 70 millions d’euros réalise des débuts encourageants. Mais pas encore suffisants pour s’installer dans le onze au détriment de ses concurrents en grande forme.

PSG : Kvaratskhelia acheté à crédit, troublantes révélations https://t.co/sICV3eoQw3 — Foot01.com (@Foot01_com) February 28, 2025

Ce n’est peut-être qu’une question de temps pour le Géorgien qui devra également s’acclimater à sa nouvelle vie pour évoluer à son meilleur niveau. Et c’est là qu’intervient son compatriote Zuriko Davitashvili. Meilleur ami du Parisien, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne l’aide à distance dans son installation. « C’est sans doute ce qu’il y a de plus de compliqué pour un joueur que d’intégrer une équipe durant le mercato d’hiver », a souligné le Stéphanois contacté par le quotidien Le Parisien.

Kvaratskhelia bien accueilli

« C’est le cas pour tous les joueurs qui arrivent à mi-saison, mais lui en plus de devoir s’adapter à de nouveaux partenaires et de nouvelles méthodes de travail, doit aussi se faire à un nouvel environnement, une nouvelle langue et de nouvelles habitudes », a-t-il ajouté. Khvicha Kvaratskhelia a par exemple découvert avec étonnement les horaires des commerces qui ferment plus tôt qu’en Géorgie. Quant au rayon des bonnes surprises, l’ancien Napolitain se réjouit de l’accueil, de la sympathie et de l’attention des Français à son égard. Enfin une bonne publicité pour le foot tricolore.