PSG : Kurzawa peut faire une Aurier à Paris !

Très bon contre Montpellier vendredi soir, Layvin Kurzawa semble doucement mais surement retrouver un niveau très intéressant au PSG.

Il s’agit de toute évidence d’une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino, privé de Juan Bernat, victime d’une rupture des ligaments croisés au début de la saison. En attendant de savoir si Layvin Kurzawa retrouvera le niveau exceptionnel qui était le sien à Monaco il y a quelques années, l’enjeu est de savoir si Mauricio Pochettino parviendra à faire de l’international tricolore un joueur fiable, ce qui n’est clairement pas le cas du Parisien depuis plusieurs mois. Interrogé à ce sujet sur France Bleu Paris, le consultant Eric Rabesandratana est plutôt confiant, estimant que Pochettino peut réussir avec Kurzawa ce qu’il a réussi avec Serge Aurier à Tottenham.

« Je pense que l’arrivée de Pochettino peut changer la donne. On parlait il y a peu des effets du changement d’entraîneur sur les joueurs. Je pense que ça peut avoir un effet bénéfique sur lui. L’approche et le management de l’entraîneur peuvent lui permettre de s’imposer enfin. Il y a un exemple criant avec Serge Aurier qui a eu Pochettino à Tottenham. Il a réussi à le canaliser, à le cadrer. Ainsi il a trouvé ses marques en Premier League. Pour Kurzawa, il n’a jamais été question d’un manque de qualités. Elles rentrent même dans les plans de Mauricio qui veut des latéraux haut sur le terrain. Contre Angers, Kurzawa a été l’auteur d’une bonne prestation et du but décisif. Vendredi soir, contre Montpellier, il a fait un gros match et il nous a gratifiés d’un retourné sur la transversale. Il monte en puissance je trouve. Il semble enfin décidé à exploiter l’opportunité qui s’offre à lui » a lancé l’ex-capitaine du Paris Saint-Germain, confiant pour Layvin Kurzawa. A l’ancien Monégasque de rendre la confiance que lui accorde Mauricio Pochettino…