PSG : Kurzawa exige un salaire en or massif à Paris !

Dans : PSG.

En fin de contrat au 30 juin, Layvin Kurzawa semblait parti pour quitter le PSG à l’issue de la saison. Il s’avère finalement que l’international français pourrait prolonger…

Et bien au-delà du Final 8 de la Ligue des Champions puisque selon les informations obtenues par France Football, le Paris Saint-Germain a formulé une proposition de prolongation de quatre ans à l’ancien défenseur de l’AS Monaco. Une information très étonnante quand on sait à quel point Layvin Kurzawa a été critiqué ces derniers mois. Mais au PSG, on estime que le défenseur de 27 ans peut retrouver son meilleur niveau, raison pour laquelle une prolongation est à l’étude. Seulement, l’international tricolore (13 sélections) dispose de nombreux intérêts à travers l’Europe. Raison pour laquelle ses prétentions salariales sont gigantesques…

Selon le média, l’entourage de Layvin Kurzawa exige que le salaire du joueur soit multiplié par deux afin de prolonger au Paris Saint-Germain. « Si les discussions devaient achopper, un autre deal est sur la table : la prolongation de deux mois du joueur arrivé au PSG en 2015, sous contrat jusqu'en 30 juin prochain » est-il écrit. L’envie de Layvin Kurzawa est de terminer la saison en cours avec ses coéquipiers du PSG. Seulement voilà, même pour une prolongation de deux mois, l’ancien Monégasque souhaite voir son salaire multiplié par deux. La direction du Paris Saint-Germain a demandé un temps de réflexion avant de rendre une réponse au clan Kurzawa. Vraisemblablement, les deux parties se rencontreront de nouveau au mois de juillet afin de faire un point sur la prolongation longue durée du joueur et sur son éventuelle revalorisation salariale. En cas de départ, l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid, Arsenal et Chelsea sont très intéressés pour récupérer le très critiqué latéral gauche parisien.