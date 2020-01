PSG : Kurzawa à Arsenal, accord trouvé ?

Dans : PSG.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa semble avoir déjà trouvé son prochaine club. Même si l'Inter se proposait, le défenseur français a préféré finaliser un deal avec Arsenal.

Gouverner c'est prévoir et du côté de Layvin Kurzawa on avait clairement fait des choix pour l'avenir en décidant de changer d'agent afin de rejoindre un représentant qui connaît sur les doigts de la main la Premier League. Car selon France-Football, le défenseur du PSG, qui sait que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne comptent plus du tout sur lui, aurait négocié les contours d'un accord avec Arsenal. Une signature qui ne sera officialisée qu'en juin prochain lorsque Layvin Kurzawa sera libre et pourra rejoindre le club qu'il souhaite moyennant une grosse prime qu'il n'aura pas à partager avec le Paris SG. C'est d'ailleurs le montant de ce gros bonus à la signature qui fait l'objet des ultimes négociations entre l'agent de Kurzawa et les Gunners.

Convoité aussi par l'Inter, le défenseur de 27 ans aurait fait savoir au club italien qu'il n'avait nullement l'intention de rejoindre la Serie A, préférant découvrir la Premier League. Et l'intervention personnelle de Mikel Arteta, qui a contracté le joueur du PSG pour lui dire qu'il le voulait à Arsenal, aurait été le point décisif pour finir de convaincre Layvin Kurzawa. Même si le club londonien a perdu son lustre d'antan c'est évidemment très tentant pour un footballeur de signer dans un club aussi renommé. Brexit ou pas Brexit, le défenseur parisien va donc franchir la Manche en juin prochain et quitter le Paris Saint-Germain pour zéro euro. Pas de quoi faire pleurer Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.