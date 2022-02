PSG : Kroos l’avoue, Madrid s’est tapé la honte à Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Battu par le Paris Saint-Germain (1-0) la semaine dernière, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid se montre lucide sur sa performance. Les coéquipiers de Toni Kroos admettent qu’ils ne méritaient pas mieux.

Une semaine plus tard, le Real Madrid peut analyser son match avec encore un peu plus de recul. Et se rendre compte de sa prestation indigne au Parc des Princes. Dominés par le Paris Saint-Germain, les Merengue n’ont absolument rien montré sur le plan offensif. Pas un seul tir cadré à signaler pour les hommes de Carlo Ancelotti qui parvenaient difficilement à passer la moitié de terrain avec le ballon. Une performance que Toni Kroos a toujours du mal à digérer.

« Je pense qu'on peut dire qu'on a été moins bons pendant au moins 75-80 minutes, a commenté l’Allemand dans un podcast avec son frère Felix. On a très mal joué en repartant de derrière à la relance, on n'était pas capables de garder le ballon plus de cinq secondes. Ce sont deux choses qui font que c'est difficile de se défendre contre une équipe supérieure. Ensuite, malheureusement, tu cours plus après eux que ce que tu voudrais. » Du coup, Toni Kroos admet volontiers que le résultat nul et vierge convenait parfaitement au Real Madrid.

📽 Le but de Kylian Mbappé qui délivre le PSG dans les dernières secondes contre le Real !#PSGReal #RMCChampions pic.twitter.com/3TwT24poqi — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

« Le match n'a pas été bon, mais on voyait le 0-0 comme une victoire », a confié le milieu de terrain, finalement agacé par le but de Kylian Mbappé, passé entre deux défenseurs dans le temps additionnel. « C'était de la merde », a lâché Toni Kroos, tout de même confiant. « C'est un résultat que l'on peut remonter au match retour, surtout à domicile. On a beaucoup d'espoir pour ce match retour. La confrontation est à 1-0 à la mi-temps. Il y a encore 90 minutes et, bien sûr, on donnera tout », a prévenu l’ancien joueur du Bayern Munich, sans doute conscient que le Real Madrid ne peut pas faire pire dans le jeu.