PSG ‍: Kolo Muani, une offre miraculeuse est arrivée

La Juventus semblant avoir jeté l'éponge concernant Randal Kolo Muani, le PSG craignait une catastrophe en ce dernier jour du mercato. Mais Tottenham devrait éviter ce scénario.

A moins de 24 heures de la fin du mercato, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont appris que du côté de la Juventus, avec qui les négociations s'éternisaient depuis des semaines pour Randal Kolo Muani, on avait pris contact avec le RB Leipzig pour faire venir Lois Openda. Un véritable coup de couteau dans le dos pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, lesquels ne souhaitent pas voir l'attaquant français rester dans l'effectif de Luis Enrique. Après une saison passée à la Juve, Randal Kolo Muani pensait pouvoir continuer sa carrière à Turin, mais visiblement les finances du club italien ne permettaient pas de faire une offre acceptable au PSG. Cependant, dans les dernières heures, les dirigeants parisiens ont reçu une proposition venue de Premier League.

Tottenham au secours du PSG

Un club anglais est intéressé par Randal Kolo Muani, il s'agit de Tottenham. Fabrizio Romano, le spécialiste mondial du mercato révèle que ces dernières 24 heures, les Spurs ont noué des contacts avec les champions d'Europe afin de connaître les conditions d'un transfert de l'attaquant français de 26 ans. Et même si Daniel Levy est un très redoutable négociateur, surtout dans les ultimes heures du marché des transferts, le patron de Tottenham a les moyens financiers de faire une vraie proposition sérieuse au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 If talks with Juventus remain off as they are right now, Randal Kolo Muani can emerge as option for several top clubs on #DeadlineDay.



Can exclusively reveal that Tottenham made an enquiry for Kolo in last 24h… could be one to watch ⚪️👀 #THFC pic.twitter.com/MyBDaaD1FT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

À savoir aussi si cette annonce de l'entrée en lice du club londonien ne va pas inciter les dirigeants de la Juventus à revenir à la table des négociations. Igor Tudor apprécie énormément Randal Kolo Muani. Et même si Damien Comolli, le directeur général français de la Juventus est prudent sur le plan financier, le retour de celui qui en six mois passés sous le maillot de la Vieille Dame a marqué huit buts en Serie A serait une bonne nouvelle. Il reste quelques heures pour boucle tout cela. Pour Paris, qui souhaite en finir avec l'attaquant tricolore, ce lundi risque d'être chaud, car le PSG a également le dossier Donnarumma à traiter.