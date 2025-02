PSG ‍: Kolo Muani se ruine pour quitter Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat par le PSG à la Juventus Turin cet hiver, Randal Kolo Muani cartonne en Italie, où il a déjà inscrit cinq buts en trois matchs.

Inutilisé par Luis Enrique au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus Turin lors du mercato hivernal. Un prêt salvateur pour l’international français, qui revit en Série A, où il a déjà inscrit cinq buts en l’espace de trois matchs sous les ordres de Thiago Motta. Une véritable résurrection pour l’ancienne gâchette de Francfort, lequel s’imagine déjà rester sur le Piémont la saison prochaine. Pour cela, la Juventus Turin va néanmoins devoir négocier un transfert avec le PSG. Comme indiqué ces dernières heures, une vente du natif de Bondy ne se fera pas pour moins de 50 millions d’euros, Tuttosport évoquant même un prix fixé à 70 millions d'euros par le Paris SG en cas de vente de Kolo Muani l'été prochain.

A finish full of power from Randal Kolo Muani 💥#ComoJuve pic.twitter.com/xCdpRAomst — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 8, 2025

Une tendance confirmée en ce début de semaine par Tutto Mercato Web, qui explique que le Paris Saint-Germain sera intransigeant sur le prix de son attaquant, d’autant que ses bonnes performances avec la Juventus Turin risquent d’attiser les convoitises anglaises. Si la Vieille Dame veut acheter « Kolo », il va falloir passer à la caisse. Mais les dirigeants turinois ne sont pas les seuls qui vont devoir consentir de gros efforts. Et pour cause, le média italien révèle que Randal Kolo Muani va lui aussi devoir faire de gros sacrifices s’il veut poursuivre sa carrière à la Juventus Turin, car le club italien ne lui offrira pas le salaire qu’il touchait au PSG.

Kolo Muani doit faire de gros efforts

Dans la capitale française, l’ex-attaquant du FC Nantes touchait un salaire estimé à 12 millions d’euros par an et il est clair que la Juventus Turin ne s’alignera pas sur de tels émoluments alors qu’à titre de comparaison, Dusan Vlahovic touche actuellement 8 millions d’euros par an chez les Bianconeri. L’entourage du buteur français et la Juve vont donc devoir se mettre à table pour trouver un accord salarial avant même de négocier un potentiel transfert avec le Paris SG. Mais il est d’ores et déjà acté qu’en cas de transfert définitif à la Juve en fin de saison, Randal Kolo Muani fera une croix sur une partie de ses émoluments.