PSG ‍: Kolo Muani s'en va et rapporte 60ME à Paris

Par Nathan Hanini

Après des semaines d'attente et des négociations à rallonge, Randal Kolo Muani va enfin rejoindre la Juventus de Turin. Le Paris Saint-Germain et le club italien ont trouvé un accord pour la venue du joueur du côté du Piémont. Un prêt avec obligation d’achat. Un coût estimé à 60 millions d’euros pour la Juventus.

Après une deuxième partie de saison solide en Italie, Randal Kolo Muani va retrouver la Serie A. L’attaquant français a dû patienter, mais la Juventus a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Le récent vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA s’est mis d’accord avec le club du Piémont pour un nouveau prêt avec une obligation d’achat. Les négociations sont quasiment arrivées à leurs termes. L’ancien joueur du FC Nantes ne voulait rejoindre que la Juventus et avait refusé de discuter avec d’autres clubs, notamment en Premier League où plusieurs clubs étaient pourtant tentés de s'offrir l'attaquant international tricolore.

Kolo Muani file à la Juventus pour 60 millions

#KoloMuani, ci siamo! #Juventus vicina all’intesa con il #Psg: prestito oneroso da 10 milioni e riscatto obbligato a 45. Aggiungendo i 5 del prestito di gennaio significa che l’attaccante sarà pagato 60 milioni (#Tuttosport) pic.twitter.com/4s7qqUOeui — Giovanni Capuano (@capuanogio) August 15, 2025

Ce vendredi, le média italien Tutto Sport dévoile que le club du Piémont est proche d’un accord avec le Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani sera prêté cette saison contre dix millions d’euros. Le club dispose d’une obligation d’achat de 45 millions d’euros. La Vieille Dame tient en compte le premier prêt cet hiver du joueur contre cinq millions d’euros. Ce qui porte le total de l’opération à 60 millions d’euros.

Pour rappel, le PSG avait débauché l’international français (31 sélections, neuf buts) contre 95 millions d’euros à l’été 2023. Une manière pour le club de la capitale d’amortir l’investissement. De son côté, la Juventus a trouvé son attaquant. L’an passé, Kolo Muani a inscrit dix buts en 20 apparitions avec les Bianconeri. Igor Tudor a enfin son numéro neuf de manière définitive, de quoi permettre à l'entraîneur du club piémontais d'aborder le début de saison de Serie A avec un peu plus de certitudes.