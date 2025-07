PSG ‍: Kolo Muani contre Thuram, le deal de fou

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La Juventus Turin ne lâche rien dans le dossier Randal Kolo Muani, et espère toujours trouver un accord avec le PSG. De son côté, le club parisien aimerait profiter de cet intérêt pour attirer Khephren Thuram.

La presse italienne l’a révélé ce week-end, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Khephren Thuram. L’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice, qui a rejoint la Juventus Turin l’été dernier pour 20 millions d’euros, est très apprécié de Luis Enrique. Sa venue au PSG entrerait parfaitement dans la nouvelle politique de recrutement du club Bleu et Rouge avec le transfert d’un jeune joueur à fort potentiel et Français pour ne rien gâcher. Igor Tudor ne veut pas se séparer de Khephren Thuram, mais Paris a une idée pour faire craquer la Vieille Dame selon Calcio Mercato.

PSG : La rumeur Khephren Thuram démontée en 24h https://t.co/9lgeSx29oc — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

Le média transalpin nous apprend que le champion d’Europe en titre espère profiter de l’intérêt de la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani afin de négocier un échange entre le milieu de terrain tricolore et l’attaquant du PSG. Souvent au coeur des rumeurs, ces échanges voient rarement le jour mais dans le cas présent, l’idée n’est pas si farfelue d’autant que Kolo Muani et Thuram ont une cote assez proche sur le marché des transferts, entre 40 et 60 millions d’euros. Peu importe la formule, Randal Kolo Muani espère qu’une solution sera vite trouvée.

Le PSG tente l'option de l'échange

Car selon les informations livrées ce jour par la Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort perd patience au point d’entamer un « bras de fer » avec le PSG pour que son retour à la Juventus Turin se concrétise. Mais du côté parisien, on reste inflexible avec le refus catégorique d’un nouveau prêt si celui-ci n’est pas assorti d’une obligation d’achat. Or, le club turinois propose pour l’instant un prêt payant avec une option d’achat non-obligatoire. C’est pourquoi la solution d’un échange avec Khephren Thuram pourrait arranger la Juventus Turin, qui manque de cash. Reste maintenant à voir si l’ancien joueur de l’OGC Nice sera lui enclin à quitter la Série A après une seule saison pour revenir en Ligue 1, ce qui est nettement moins sûr.