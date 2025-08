PSG ‍: Kimpembe vendu au Qatar, c'est dans l'air

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Joueur légendaire du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe entame la dernière année de son contrat avec le PSG. Et les dirigeants aimeraient bien qu'il parte cet été, en lui trouvant un club capable de le relancer après ses gros soucis de santé.

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe n'a pas caché son bonheur et son émotion de voir Marquinhos soulever la Ligue des champions après la victoire en finale contre l'Inter. Le défenseur de 29 ans sait tout ce que cela représente pour le club de la capitale, un club qu'il pourrait quitter cet été si l'on en croit Le Parisien. Totalement plombées par les blessures qui se sont succédé, les récentes saisons de Presko sous le maillot parisien n'ont pas été à la hauteur de son talent, mais également de son salaire qui est l'un des plus élevés du vestiaire du PSG (7,6ME par saison).

Le PSG veut agir avec classe

Alors, dans l'esprit de Luis Enrique, les choses sont claires, il ne peut plus compter sur Presnel Kimpembe. Et même si ce dernier est un joueur emblématique du Paris SG, son départ n'est plus un sujet tabou, car avec Pacho et bientôt Illya Zabarnyi, il est évident que le natif de Beaumont-sur-Oise n'a plus du tout sa place dans un tel effectif taillé pour enchaîner les victoires en Ligue des champions. Alors, l'heure d'une décision radicale est très probablement arrivée, même si le PSG veut faire les choses avec élégance compte tenu du statut de Kimpembe.

Le Qatar pour relancer Kimpembe ?

Mais attention, Benjamin Quarez le précise, le défenseur du Paris Saint-Germain ne sera pas poussé dehors comme certains joueurs prestigieux l'ont été dans un passé récent. Le club de la capitale veut essayer de trouver une équipe qui permettra à Presnel Kimpembe de se refaire totalement une santé après sa grave blessure en 2023, mais aussi d'avoir une vraie vie épanouie. Et c'est vers le Qatar que les regards se tournent. « Ce n’est encore qu’une supposition, mais dans un passé récent le PSG n’avait pas hésité à activer ses réseaux au Qatar pour trouver une porte de sortie à des éléments comme Draxler ou Verratti », expliquent nos confrères. Le défenseur aura son mot à dire, mais Paris espère que tout le monde y trouvera son compte.