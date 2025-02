PSG ‍: Kimpembe refuse une belle porte de sortie au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Presnel Kimpembe ne joue plus du tout au PSG et ce malgré son récent retour de blessure. En ces dernières heures du marché des transferts hivernal, un club espagnol vient de tenter un coup pour le récupérer en prêt.

Le PSG réalise un très bon début d'année 2025 et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Luis Enrique est plus que satisfait de l'effectif qu'il a à disposition. Mais l'Espagnol ne compte pas faire de cadeaux à ses joueurs. L'ancien du Barça veut tirer le meilleur de ses troupes et faire jouer la concurrence. Mais voilà, certains éléments ont quand même peu de crédit à ses yeux. C'est notamment le cas de Presnel Kimpembe. Le défenseur central français est pourtant revenu de blessure depuis quelque temps déjà. Luis Enrique n'est cependant pas chaud à l'idée de prendre des risques avec le champion du monde 2018. En ces dernières heures de mercato hivernal, un club espagnol vient de tenter le coup pour se faire prêter Presnel Kimpembe.

Kimpembe à Séville, le PSG avait dit oui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PRESNEL KIMPEMBE (@kimpembe3)

Selon les informations de Foot Mercato, le FC Séville a en effet contacté le Paris Saint-Germain afin de récupérer Presnel Kimpembe pour un prêt d'une durée de 6 mois. Le média rajoute que le club de la capitale était d'accord pour laisser filer le défenseur central, en acceptant même de prendre en charge une grosse partie de ses émoluments. Mais voilà, le joueur tricolore a refusé de rejoindre l'Andalousie, persuadé de pouvoir encore convaincre Luis Enrique de lui donner une place dans son onze d'ici la fin de saison. Pas gagné pour un Presnel Kimpembe qui doit faire avec la concurrence de pointures comme Willian Pacho, Marquinhos, Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo. Des joueurs qui ont une grande longueur d'avance sur lui.