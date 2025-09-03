PSG ‍: Kimpembe refuse l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Presnel Kimpembe est toujours sur le départ. Une destination se précise pour le défenseur de 30 ans, emballé par le Qatar mais beaucoup moins par l’Arabie Saoudite.

Très peu utilisé par Luis Enrique la saison dernière (5 matchs joués), Presnel Kimpembe est plus que jamais sur le départ. Le défenseur formé au Paris Saint-Germain n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale et sauf grosse surprise, son départ devrait intervenir dans les jours à venir. Même si le mercato a fermé dans les grands championnats européens, il reste ouvert dans un certain nombre de pays. C’est le cas au Qatar mais également en Arabie Saoudite, deux championnats dans lequel le natif de Beaumont-sur-Oise a une très belle cote.

Mercato : le Qatar Sports Club espère signer Presnel Kimpembe https://t.co/xyWAClYZ0U — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 3, 2025

Selon les informations de L’Equipe, Presnel Kimpembe a d’ores et déjà exprimé sa préférence. Le quotidien national explique en effet que plusieurs clubs saoudiens ont tâté le terrain auprès du joueur et de son entourage pour savoir si un départ vers la Saudi Pro League était envisageable. La réponse du clan Kimpembe n’a pas été favorable. Et pour cause, le défenseur central d’1m83 est en négociations avancées avec le Qatar Sports Club, actuellement deuxième du championnat après trois victoires en trois matchs.

Le Qatar plutôt que l'Arabie Saoudite pour Kimpembe

Notre confrère Loïc Tanzi explique que les négociations progressent vite entre Presnel Kimpembe et le club qatari, à tel point que certaines sources n’ont aucun doute sur l’issue positive du dossier d’ici au 16 septembre, date de clôture du mercato au Qatar. Le Paris Saint-Germain ne mettra évidemment aucun bâton dans les roues de son défenseur de 30 ans, lequel devrait être libéré de sa dernière année de contrat ou vendu pour une somme symbolique et relativement faible. Si le départ de Presnel Kimpembe venait à se confirmer, c’est en tout cas une grosse page de l’histoire du club parisien qui se tournerait, le champion du monde 2018, formé au PSG, ayant disputé 165 matchs de Ligue 1 et 44 matchs de Ligue des Champions avec son club formateur.