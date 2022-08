PSG : Kimpembe, Paredes et Gueye hors du groupe

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Le PSG vient de dévoiler son groupe pour affronter Toulouse lors de la cinquième journée de Ligue 1. Tenus en échec contre Monaco, les Parisiens veulent renouer avec la victoire tandis que le TFC rêve de réaliser un gros coup.

Seulement 20 joueurs seront à Toulouse pour le sixième match de la saison du PSG. Kimpembe et Sarabia, tous les deux touchés, sont laissés au repos. Alors que Rafinha, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont également absents pour instance de départ. Keylor Navas est lui bien dans le groupe. Le trio Mbappé, Messi, Neymar est totalement apte alors que Vitinha fait son retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension contre l'AS Monaco. À une semaine de son premier match de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin, le PSG de Christophe Galtier va peut-être devoir faire tourner afin d'accorder un peu de repos aux titulaires. L'occasion de se montrer pour les recrues Hugo Ekitike et Nordi Mukiele.

Le groupe du PSG