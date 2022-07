PSG : Kimpembe out, son remplaçant déjà trouvé !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Presnel Kimpembe pourraient bien se séparer cet été lors du mercato. Le nom du champion du monde revient avec insistance du côté de Chelsea.

Depuis son arrivée au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos ne chôme pas. Le Portugais a comme mission de remodeler l'effectif francilien, avec l'aval de Christophe Galtier, nouvel entraineur du club de la capitale. Que ce soit au rayon des arrivées ou des départs, énormément de travail est à mettre en place. Si Vitinha (Porto) et Hugo Ekitike (Stade de Reims) ont d'ores et déjà rejoint le PSG, ils devraient être suivis par encore de nombreux joueurs. Mais les champions de France doivent également se concentrer sur leurs ventes. S'il ne fait pas partie de la longue liste des indésirables établie par Luis Campos et consorts, Presnel Kimpembe n'a jamais semblé aussi proche d'un départ du PSG. Et le club de la capitale aurait déjà ciblé son remplaçant...

Le PSG vraiment prêt à sacrifier Kimpembe

ℹ️ Pour les parisiens qui ne connaissent pas Gonçalo Inacio (défenseur central de 20ans).



Bonne relance balle au pied.

Excellent passeur.

Bon de la tête même si c’est pas sa spécialité.

Dur sur l’homme.

Très fort potentiel et futur de la sélection portugaise.#SportingCP #PSG pic.twitter.com/2ej6JugC5T — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) July 17, 2022

Presnel Kimpembe est ce qu'on peut appeler un titi. Formé au PSG, le champion du monde est devenu au fil des années un titulaire de l'équipe francilienne, malgré la forte concurrence à son poste. Très fier de représenter le club de sa ville, Kimpembe veut continuer l'aventure au PSG, mais se voit cependant poussé de plus en plus vers la sortie par la nouvelle direction du club. Déjà, on sait que Luis Campos souhaite voir l'arrivée de Milan Skriniar en provenance de l'Inter. Mais un autre défenseur central plein d'avenir est également cité. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG pense à Gonçalo Inácio (Sporting CP) pour remplacer Presnel Kimpembe. Le Portugais, âgé de 20 ans, est considéré comme le futur de la sélection lusitanienne. Il compte déjà 70 rencontres disputées avec le Sporting et son profil est très apprécié par Luis Campos. Sous contrat avec la formation portugaise jusqu'en juin 2026, Inácio est estimé à 23 millions d'euros. Toujours selon Fabrizio Romano, Chelsea et le PSG sont de leur côté en pourparlers directs pour Presnel Kimpembe. Paris veut un montant compris entre 60 et 65 millions d'euros tandis que le club londonien propose entre 45 et 50 millions.