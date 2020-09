PSG : Kimpembe imite Mbappé, c'est quoi ce mercato ?

Dans : PSG.

L’effectif du PSG est amoindri par les départs et les cas de coronavirus. Presnel Kimpembe a rejoint le discours de Kylian Mbappé pour demander du renfort.

Pour viser le sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit recruter. Après avoir enregistré une vague de départs, le club de la capitale s’est activé pour boucler les arrivées de Sergio Rico et Alessandro Florenzi. Les fans attendent cependant plus de sang neuf, avec un peu plus de prestige, tout comme les joueurs parisiens eux-mêmes. Kylian Mbappé a passé un message à sa direction dimanche dernier dans une interview consacrée à Téléfoot. Un mouvement suivi par Presnel Kimpembe, son coéquipier au PSG et en équipe de France. Le Parisien s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse, à la veille du choc contre l’OM (3e journée).

« Bien-sûr qu’on en a besoin, avec les départs qu’il y a eu cet été, on sait que l’effectif a besoin d’autres joueurs pour combler les manques. Où sur le terrain, ça je ne sais pas. C’est au club, au coach et à Leonardo d’en décider », a prévenu le champion du monde. Le PSG a été impacté par le manque de profondeur de son effectif jeudi à Lens. Alors que plusieurs titulaires étaient forfaits après avoir contracté le coronavirus, Thomas Tuchel a aligné une équipe inédite, avec notamment Marcin Bulka et les Titis Arnaud Kalimuendo et Kaïs Ruiz. Pour éviter de se retrouver à nouveau face à un tel casse-tête, les dirigeants du champion de France en titre savent ce qu’il leur reste à faire. Pour une fois, le message vient directement des joueurs, conscients que l'effectif actuel n'est pas vraiment celui d'un champion d'Europe en puissance.