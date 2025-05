PSG ‍: Kimpembe c'est fini, il accuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victime d’un nouveau pépin physique, Presnel Kimpembe ne devrait plus jouer cette saison. Le défenseur du PSG ne portera peut-être plus jamais le maillot de son club formateur.

A 29 ans et alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2026, Presnel Kimpembe n’est pas certain d’avoir encore un avenir dans la capitale française. Malgré son retour de blessure cette saison, le natif de Beaumont-sur-Oise n’a quasiment pas été utilisé par Luis Enrique, qui lui préfère Lucas Beraldo ou encore Lucas Hernandez derrière les titulaires Marquinhos et Willian Pacho. Le champion du monde 1998 aurait pu profiter de la fin de saison parisienne, sans enjeu en Ligue 1, pour gratter du temps de jeu. Ce ne sera finalement pas le cas puisque selon L’Equipe, le défenseur du PSG, victime d’un nouveau problème physique, ne sera plus opérationnel d’ici la fin du championnat.

La gestion de Christophe Galtier critiquée

Un coup dur de plus pour Presnel Kimpembe, qui les collectionne depuis plusieurs années. Le journaliste Romain Beddouk a évoqué le sujet sur son compte X et pour notre confrère, un homme est à blâmer : Christophe Galtier. « On a certainement vu le dernier match de Kimpembe sous le maillot du Paris Saint-Germain. La gestion de sa blessure par le staff de Christophe Galtier début 2023 lui aura coûté sa carrière. Force à Presko et merci pour tout » a publié le journaliste du Club des 5 et d’Ici Paris.

Utilisé à seulement cinq reprises par Luis Enrique cette saison, le défenseur ne sera pas retenu en cas de belle offre cet été. Mais au vu de ses récents problèmes physiques, Presnel Kimpembe ne sera sans doute pas le défenseur le plus courtisé du prochain mercato. Reste maintenant à voir si du côté du Paris SG, on poussera « Presko » vers la sortie à tout prix, ou si l’ancien défenseur des Bleus restera une ultime saison dans la capitale.