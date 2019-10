PSG : Keylor Navas, son salaire dévoilé, et ça monte haut

Dans : PSG, Ligue 1.

Passé dans une autre dimension avec le rachat du club par QSI, le PSG a franchi un nouveau cap cet été.

Jamais en effet il n’avait investi aussi sérieusement pour un gardien de but, poste toujours considéré comme fragile à Paris ces dernières années. Et ce n’est pas le montant du transfert, de l’ordre de 13 ME au Real Madrid, qui frappe les esprits en ce qui concerne Keylor Navas. Pour convaincre le gardien de la Maison Blanche de quitter un club où il n’était plus titulaire mais auquel il était toujours très attaché, le club de la capitale a mis les grands moyens.

Comme le révèle L’Equipe ce vendredi, le PSG a explosé son record de rétribution pour un portier, en lâchant 1 ME brut chaque mois, soit 7 ME par an en net. Une somme qui en fait le sixième joueur le mieux payé de l’effectif, derrière Neymar, Mbappé, Cavani, Thiago Silva et Di Maria. L’expérience et le palmarès en Ligue des Champions, ça se paye. Même si Gigi Buffon, arrivé à un âge beaucoup plus avancé que Navas, a touché deux millions d’euros de moins pendant sa seule année au Paris Saint-Germain. Une preuve en tout cas qu’il a fallu sortir les grands arguments pour convaincre Navas de venir, lui qui a vu son salaire prendre tout de même 30 % entre le Real Madrid et le PSG. Ce n’est pas donné tous les jours pour un gardien de bientôt 33 ans, mais jusqu’à présent, le club de la capitale n’a pas à se plaindre une seconde de cet investissement jugé prioritaire par Leonardo.