PSG : Keylor Navas, le meilleur gardien du monde joue à Paris

Dans : PSG.

Même si Kylian Mbappé et Neymar sont les deux grandes stars du Paris Saint-Germain, Keylor Navas est autant voire plus important que le duo offensif franco-brésilien.

Le week-end dernier, c’est en grande partie grâce à son gardien que le club de la capitale est allé gratter une précieuse victoire à Angers en championnat (1-0). Sans Navas, et ses quatre arrêts décisifs, avec notamment un incroyable réflexe du pied sur une tête à bout portant de Diony, le PSG ne serait pas au sommet de la L1. En plus d’être le meilleur Parisien cette saison, le portier de 34 ans confirme qu’il fait partie du gratin mondial. Il faut dire que l’ancien gardien du Real rapporte de nombreux points à son équipe. Avec 10 clean sheets en 15 matchs de L1, l'international costaricien est le meilleur gardien d’Europe dans ce domaine. Avec 84,4 % de tirs arrêtés, Navas est seulement devancé par Jan Oblak (87,5 %) de l'Atlético Madrid, comme le relate L'Equipe.

Preuve que le nouveau doyen parisien est un pilier de l’effectif de Mauricio Pochettino. Recruté pour 13 millions d’euros en provenance de Madrid en 2019, Navas a en tout cas mis fin au débat des gardiens à Paris. Avant lui, aucun portier n’avait fait l'unanimité, que ce soit Sirigu, Trapp , Buffon ou Areola. Un exploit signé Leonardo, vu que c’est le directeur sportif du PSG qui a réalisé ce très joli coup sur le mercato. Aujourd’hui, les Qataris ne doivent pas regretter d’avoir donné le sixième salaire de son effectif à Navas, qui touche 11,5 ME brut par an. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Paris, le triple vainqueur de la C1 avec le Real n’a désormais qu’un seul objectif : faire gagner la première Ligue des Champions de son histoire au PSG. Et s’il réussit sa mission, Navas rentrera dans la légende du foot français.