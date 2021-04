PSG : Keylor Navas, le cauchemar évité ?

Dans : PSG.

Remplacé à la pause contre Strasbourg, Keylor Navas a ressenti une petite douleur musculaire. Mauricio Pochettino a été rassurant, même si tout n'est pas clair.

Actuellement au sommet de son art dans les buts du Paris Saint-Germain, Keylor Navas a encore joué un rôle décisif en Ligue des champions mardi dernier contre le Bayern Munich. Et lorsque samedi face à Strasbourg, au retour après la pause, Sergio Rico est apparu sur la pelouse de la Meinau à place du gardien costaricien, un frisson a parcouru le dos des supporters du PSG. Cependant, très vite l’hypothèse d’une décision prise afin de préserver Keylor Navas a été évoquée. Mais si Mauricio Pochettino a confirmé ce choix prudent, l’entraîneur parisien a tout de même fait planer le doute sur la suite. « Keylor est sorti par précaution. On espère que ça ne sera rien d’important », a lancé le coach du Paris Saint-Germain, ce qui peut évidemment laisser entendre que le souci physique rencontré par Navas, à savoir des douleurs musculaires, n’est pas non plus anodin.

Cependant, dans Le Parisien, on affirme que le PSG ne craint vraiment pas grand-chose dans la perspective du match retour de Ligue des champions mardi soir au Parc des Princes face au Bayern Munich. « L’inquiétude n’était pas de mise, hier, et le staff entend récupérer son gardien pour mardi », explique Frédéric Gouillard, qui ne voit aucun nuage noir au-dessus de la tête de Keylor Navas avant un rendez-vous décisif et pour lequel le Paris Saint-Germain aura bien besoin de ses talents. Reste que du côté du Paris SG, on va attendre que Keylor Navas soit réellement à l'entraînement pour respirer un grand coup, la présence du gardien de but étant impérative, ou presque, pour rêver d'une qualification dans le dernier carré de la Ligue des champions.