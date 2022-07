Kehrer sur le départ, le PSG assiste à un miracle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se montre particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale espère bien dégraisser son effectif. Thilo Kehrer est notamment sur un siège éjectable.

Luis Campos ne souhaite faire aucun cadeau à ses joueurs cette saison. Le PSG sort d'un nouveau traumatisme en Ligue des champions et l'idée est clairement de changer certaines mentalités. L'arrivée de Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur du PSG va également apporter des changements. Une liste de joueurs indésirables a déjà été faite et cinq joueurs ont été écartés du groupe. Si Thilo Kehrer n'en fait pas partie, l'international allemand se sait menacé. Qui plus est depuis la récente venue au PSG de Nordi Mukiele, qui peut à la fois jouer sur le côté et au centre d'une défense. Heureusement pour Kehrer, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une porte semble s'ouvrir.

Kehrer, un cadeau inattendu pour le PSG ?

🚨 Thilo Kehrer 🇩🇪 est la priorité du Séville FC pour remplacer Jules Koundé !



Le club andalou travaille sur le dossier depuis un certain temps pour convaincre le joueur du PSG, qui chercherait une porte de sortie en vue de la Coupe du monde.



(@relevo) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 28, 2022

Selon les informations de Relevo, le FC Séville veut faire de Kehrer le remplaçant de Jules Koundé, en partance pour le FC Barcelone. En fin de contrat dans un an, l'ancien de Schalke est plus accessible que jamais pour les finances andalouses, qui vont en plus bien se remplir avec la vente prochaine de Koundé. Surtout que le PSG doit vendre certains de ses joueurs et sera plus qu'ouvert aux discussions. D'après certains échos, une somme aux alentours des 20 millions d'euros convaincra Paris de lâcher l'Allemand. Arrivé au PSG en 2018 pour 37 millions d'euros, Thilo Kehrer ne s'est jamais imposé au sein de la défense du PSG. Pire, il aura été l'un des responsables de l'élimination francilienne en Ligue des champions face à Manchester United en 2019. A 25 ans, signer dans un club comme le FC Séville serait une belle porte de sortie. Surtout dans un poste de titulaire. A noter que le média Estadio Deportivo indique de son côté que la priorité du FC Séville pour prendre la place de Jules Koundé est Benoît Badiashile, qui évolue à Monaco. Mais le Monégasque sera en fin de contrat en 2024 et pas bradé par le club de la Principauté, qui en veut près de 30 millions d'euros.