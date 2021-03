PSG : Kean a le Covid, il ratera Bordeaux et Barcelone !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi le forfait de Moise Kean pour la rencontre de ce mercredi contre Bordeaux. L'attaquant italien a été testé positif au Covid19.

Déjà privé de Kylian Mbappé (suspendu) et de Neymar (blessure) pour le match face aux Girondins, ce mercredi à Bordeaux, Mauricio Pochettino va devoir également se passer de Moise Kean. En effet, dans un communiqué, le Paris Saint-Germain officialise le contrôle positif au Covid19 du joueur prêté par Everton. « Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Il est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match à Bordeaux. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié », précise le PSG. Selon RMC, non seulement Moise Kean sera forfait contre les Girondins de Bordeaux, mais il manquera également le 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone dans une semaine jour pour jour au Parc des Princes puisqu'il doit respecter une période de mise à l'écart. A l'aller, l'attaquant italien avait marqué l'un des 4 buts du Paris Saint-Germain, rendant une superbe copie sur le pelouse du Cam Nou. Si Kylian Mbappé sera bien là face au Barça, Mauricio Pochettino devra donc composer sans Moise Kean et très certainement sans Neymar. De quoi forcément l'inquiéter.