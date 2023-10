PSG ‍: Kang-in Lee cartonne, un titulaire va sauter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vainqueur des Jeux asiatiques avec la Corée du Sud, Kang-in Lee retrouve le Paris Saint-Germain avec le plein de confiance. Le milieu polyvalent fait bonne impression depuis son retour et postule à une place de titulaire.

A cause d’une blessure musculaire et de son départ pour les Jeux asiatiques, Kang-in Lee n’a disputé que trois matchs avec le Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues. C’est évidemment insuffisant pour gagner les faveurs de l’entraîneur Luis Enrique. Mais le milieu polyvalent, capable d’évoluer dans l’entrejeu ou à l’un des postes offensifs, se montre à son avantage depuis son retour à l’entraînement des Parisiens. A tel point que le consultant Eric Rabesandratana verrait bien le Sud-Coréen s’imposer.

« On a envie de le voir briller »

« Il est en forme, il revient de sélection et il a brillé avec elle. Il est plutôt en confiance, a commenté le chroniqueur de France Bleu Paris. Même dans le retour des entraînements, puisqu'il est revenu au Paris Saint-Germain jeudi, tout le monde est assez enthousiaste et plutôt content de la forme de Kang-in Lee. Il va maintenant falloir qu'il arrive à s'imposer au Paris Saint-Germain. Pour l'instant il a très peu été utilisé. Du coup on l'attend, on a envie de le voir briller. Le côté positif de Kang-in Lee, c'est qu'il est assez modulable, on peut le mettre dans l'axe, devant ou sur les côtés. »

Découvrez l'interview de Lee Kang-In ! 🎙️🔴🔵



Notre Parisien revient sur les Jeux Asiatiques remportés avec son équipe nationale et affiche ses ambitions pour la suite de la saison ! 💪🥇 pic.twitter.com/AkzXg2XqE5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2023

« C'est intéressant pour un entraîneur d'avoir un joueur aussi polyvalent. Mais il va falloir qu'il soit à la hauteur. Il a quand même la chance que Luis Enrique n'ait pas réellement trouvé l'équilibre au milieu de terrain, entre ses choix tactiques et de temps en temps la performance des joueurs. Vitinha est intéressant au milieu de terrain, Ugarte et Zaïre-Emery travaillent pour défendre. Mais il y a une vraie carte à jouer pour Kang-in Lee, il devra répondre présent », a conclu l’ancien Parisien, impatient de voir la recrue estivale à l’œuvre.