PSG : Kane plutôt que Messi, un choix de Pochettino ?

Tandis que l'on ne sait pas encore si Neymar et Kylian Mbappé prolongeront au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino aurait déjà un autre plan que celui qui mène à Lionel Messi.

Ces dernières semaines, différentes sources ont annoncé que la prolongation de contrat de Neymar au PSG était imminente, mais à ce jour la star brésilienne n’a rien signé et son avenir dans la capitale est toujours incertain à 16 mois de la fin de son engagement. De même, si le dossier Kylian Mbappé est une priorité pour Leonardo, le champion du monde français est toujours dans une phase de réflexion, et sa performance mardi contre le FC Barcelone rend la situation encore plus compliquée à analyser pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels sont toujours attentifs à la situation de Lionel Messi. Mais ce dimanche, le Sunday Mirror affirme qu’en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar, le club français a une toute autre idée pour se renforcer, et c’est Mauricio Pochettino qui l’aurait soufflé dans l’oreille de son directeur sportif. Car loin d’un Thomas Tuchel toujours très incisif, et même trop, au moment de proposer des joueurs à Leonardo, le nouvel entraîneur argentin du PSG est lui plus diplomate.

Le tabloïd anglais explique donc que « Harry Kane est la cible numéro 1 du PSG » durant le prochain mercato si Neymar ou Mbappé partait. Et Steve Bates d’en dire un peu plus sur le cas Kane. « Mauricio Pochettino veut Harry Kane au Paris Saint-Germain. Mais cette venue au PSG de la star de Tottenham, évaluée à 170ME, dépend de l'avenir de Kylian Mbappe et Neymar (...) Le nouvel entraîneur du PSG, Pochettino, entretient des relations étroites avec la star anglaise de 27 ans, Kane a parfois été nommé capitaine pendant qu'il dirigeait les Spurs. On pense que la paire échange régulièrement des messages WhatsApp, Kane félicitant Pochettino lorsqu'il a été nommé coach du PSG en janvier après son limogeage par Daniel Levy », explique le journaliste du Sunday Mirror. Ce n'est pas la première fois que la presse anglaise envoie un joueur actuel de José Mourinho au PSG, on se souvient que Dele Alli avait fait l'objet de rumeurs identiques sans que cela se concrétise, plus récemment Hugo Lloris. Et on voit mal Paris dépenser 170ME sur un Harry Kane loin de son meilleur niveau actuellement, surtout si dans le même temps Lionel Messi est sur le marché.