PSG : Kane, Aurier, Son, la wishlist de Pochettino à Paris !

Dans : PSG.

Le mercato estival promet d’être chaud au PSG, qui souhaite prolonger Neymar et Mbappé ainsi que renforcer certains postes.

Depuis plusieurs semaines, il est notamment question dans la presse européenne d’un renfort au milieu de terrain, absolument désiré par Mauricio Pochettino. Quantitativement, le PSG est bien armé dans ce secteur de jeu avec Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti ou encore Idrissa Gueye. Qualitativement, il manque toutefois peut-être un taulier capable de porter le Paris SG dans les gros matchs de Ligue des Champions. C’est ainsi que les noms de Paul Pogba et de Sergej Milinkovic-Savic reviennent avec insistance. Mais selon les informations de Football Insider, la priorité de Mauricio Pochettino se nomme plus que jamais Dele Alli. L’entraîneur du PSG a le béguin pour l’international anglais mais également pour quatre autres joueurs qu’il a eu la chance de diriger à Tottenham. Bien évidemment, il n’est pas question d’affirmer que le Paris Saint-Germain va se positionner sur les cinq joueurs au mercato mais selon le média anglais, Mauricio Pochettino est raide dingue d’Harry Kane, Heung-min Son, Hugo Lloris, Serge Aurier et donc Dele Alli.

Plusieurs dossiers peuvent rapidement être évacués, notamment celui du leader offensif des Spurs, Harry Kane. Dans le cas où Mbappé et Neymar viendraient à rester, il est quasiment certain que le PSG ne casserait pas sa tirelire pour recruter le buteur anglais. Un constat similaire peut être dressé pour Hugo Lloris, très performant et apprécié par Mauricio Pochettino mais qui ne devrait pas rallier le Paris SG au vu des prestations magnifiques de Keylor Navas depuis un an et demi. Quant à Serge Aurier, la question d’un retour au PSG peut en revanche se poser. Et pour cause, Alessandro Florenzi est assez irrégulier mais surtout, n’a pas vraiment de concurrent à Paris. Thilo Kehrer n’est pas un latéral de formation et Colin Dagba ne sera pas retenu l’été prochain. Un retour de l’Ivoirien, qui a progressé sous les ordres de Pochettino puis de Mourinho, pourrait ainsi être une belle option. En ce qui concerne Dele Alli, cela dépendra essentiellement de l’avenir de Julian Draxler, en fin de contrat au mois de juin et qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.