PSG : Kalimuendo va faire oublier Mbappé, le Real Madrid y croit

Encore et toujours envoyé du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà son remplaçant au Paris Saint-Germain selon la presse espagnole.

Dans un article porté sur le club de la capitale française, Don balon a effectivement lâché comme à son habitude une phrase lourde de sens : « Le PSG a déjà trouvé le successeur de Mbappé, une bonne nouvelle pour le Real Madrid ». Car pour le média espagnol, le transfert du champion du monde au Real est prévu pour 2021. Même si Leonardo cherche à prolonger le contrat de l'international français, qui ne court que jusqu’en 2022, Mbappé vivrait « sa dernière saison en L1 ». À 21 ans, l’attaquant « va faire un saut pour être un vrai candidat au Ballon d'Or ». D’ailleurs, la direction du PSG serait déjà prête à négocier un deal d’au moins 200 millions d’euros pour sa pépite.

Et d’après les journalistes espagnols, le finaliste de la dernière Ligue des Champions n’aurait déjà plus à se préoccuper de l’après-Mbappé. Puisque son successeur serait déjà son effectif, avec Arnaud Kalimuendo. Titularisé pour la première de sa carrière par Thomas Tuchel jeudi dans le match de rentrée du PSG en L1 contre Lens, l’avant-centre de 18 ans est très prometteur, grâce à sa vitesse, sa puissance et son efficacité devant le but. De là à devenir le nouveau Mbappé ? Tous les supporters parisiens l’espèrent, mais ce n’est toutefois pas gagné… Potentiel remplaçant d’Icardi, Kalimuendo aura en tout cas à coeur de montrer son talent cette saison. Si son avenir est prometteur, le PSG ne s'interdit toutefois rien, comme la possibilité de le vendre cet été en cas de belle offre. Pour Mbappé, quoi qu'en pense le Real Madrid, ce n'est pas prévu.