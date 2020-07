PSG : Kalimuendo successeur de Cavani, c’est le pari de l’été !

Dans : PSG.

Buteur face au Havre dimanche soir (9-0), Arnaud Kalimuendo est désormais un membre à part entière du groupe professionnel du PSG.

Auteur d’une saison colossale avec les U19 du club la saison dernière (21 buts toutes compétitions confondues), l’attaquant de 18 ans a la confiance des dirigeants parisiens, lesquels apprécient l’état d’esprit et le tempérament de leur jeune joueur. « J’ai beaucoup parlé avec Kylian (Mbappé)et Edi (Cavani). J’ai regardé leurs faits et gestes. J’ai suivi leur attitude sur le terrain, comment ils se placent » expliquait récemment Kalimuendo, pour qui la saison 2020-2021 pourrait bien être celle de la révélation pour une raison bien précise.

Alors qu’il semblait évident pour les supporters que le Paris Saint-Germain allait recruter une doublure à Mauro Icardi afin de compenser les départs d’Éric-Maxim Choupo-Moting et d’Edinson Cavani, il semblerait que cela ne soit plus une priorité. Et pour cause, Paris-United indique qu’Arnaud Kalimuendo a toutes les chances d’être la doublure de Mauro Icardi la saison prochaine, à condition bien sûr de rester aussi sérieux, impliqué et motivé. A travers cette manœuvre, le Paris Saint-Germain souhaite économiser un gros transfert, ce qui laisserait de la marge de manœuvre à Leonardo pour recruter en défense et au milieu de terrain. L’objectif de l'état-major parisien est également de prouver aux jeunes joueurs du PSG dont Kays-Ruiz, Pembele ou encore Simons qu’à force de travail et avec un bon état d’esprit, les jeunes peuvent avoir leur place au sein du groupe professionnel. Un message important à délivrer pour la direction du Paris Saint-Germain après les départs très douloureux de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche…