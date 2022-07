PSG : Kalimuendo, la big vente de l’été à Paris ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG souhaite massivement dégraisser son effectif et parmi les potentiels partants, Arnaud Kalimuendo fait partie des plus courtisés.

A l’instar d’Abdou Diallo, l’attaquant prêté au RC Lens la saison dernière ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute. Et pour cause, Arnaud Kalimuendo sort de deux saisons pleines chez les Sang et Or et en toute logique, sa cote a augmenté sur le marché des transferts. En début de semaine, on apprenait que le Paris Saint-Germain espérait tirer près de 25 millions d’euros de la vente de son attaquant formé au club. Un montant qui est susceptible de grossir au vu du nombre de clubs intéressés par le joueur. Outre le RC Lens, qui rêve de le rapatrier mais qui semble conscient que cela sera difficile, quatre clubs européens sont sur les rangs pour faire venir Arnaud Kalimuendo selon le journaliste Ben Jacobs. Une émulation autour du joueur qui va -peut-être- permettre au PSG de faire grimper les enchères.

Quatre clubs en lice pour Kalimuendo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaud Kalimuendo (@arnaud_kalimuendo)

Le journaliste britannique croit savoir que Leeds, Newcastle, l’Atalanta Bergame et l’Ajax Amsterdam sont intéressés par un transfert d’Arnaud Kalimuendo lors de ce mercato estival. Quatre clubs aux moyens financiers importants, ce qui est de bonne augure pour le PSG dans la suite de ce dossier. Le club de la capitale, qui vise Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Hugo Ekitike (Reims) dans le secteur offensif, tout en restant attentif au dossier menant à Robert Lewandowski, ne retiendra pas son joueur. Mais avec Luis Campos et Antero Henrique aux manettes, il n’est pas non plus question de brader Arnaud Kalimuendo, même si son temps de jeu sera limité dans le cas où il resterait au PSG. En cas de proposition supérieure à 20 millions d’euros bonus compris, Paris commencera à discuter. Et ne se privera pas de faire monter les enchères au maximum durant tout l’été s’il le faut.