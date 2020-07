PSG : Kai Havertz dans le viseur, Paris ne s’interdit rien !

Dans : PSG.

La priorité du PSG est de recruter un défenseur au mercato mais en cas de départ de Julian Draxler, un renfort est également envisageable dans le secteur offensif.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, l’international allemand souhaite rester dans la capitale française. Mais en interne, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font le maximum afin de le convaincre d’aller voir ailleurs, ce qui permettrait au PSG d’économiser son colossal salaire. Dans l’esprit des dirigeants, un départ de Julian Draxler serait d’autant plus bénéfique que le club francilien pourrait par la suite investir sur un joueur plus jeune et davantage prometteur afin de le remplacer. Brillant à Leverkusen cette saison, Kai Havertz a le profil parfait…

Longtemps annoncé au Bayern Munich, le joueur de 21 ans ne devrait pas rejoindre la Bavière, Karl-Heinze Rummenigge ayant d’ores et déjà annoncé que le champion d’Allemagne en titre ne se positionnerait pas sur ce dossier. Selon les informations obtenues par le Deutshe Welle, c’est donc Chelsea qui est en pole position pour accueillir l’homme aux 17 buts et 9 passes décisives cette saison. Néanmoins, plusieurs clubs d’envergure dont le Paris Saint-Germain sont à l’affût, prêts à dégainer une offre en cas d’échec dans les négociations entre Kai Havertz, Chelsea et le Bayer Leverkusen. Outre le champion de France en titre, le FC Barcelone, Liverpool et Manchester City sont très attentifs à la situation de l’international allemand. Reste maintenant à voir quel sera le prix d’un tel joueur, lequel s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs du monde à son poste. Pour le PSG, il est évident qu’un départ est indispensable dans l’espoir de boucler un dossier d’une telle envergure…