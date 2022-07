PSG-Juventus, un deal colossal se prépare

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mois d'août doit permettre aux clubs de se défaire des joueurs qui n'ont plus leur place. Le PSG et la Juventus préparent un échange spectaculaire.

Entre deux clubs qui ont besoin de faire le ménage dans leur effectif, un accord unique en son genre à ce niveau est en discussions. Le PSG et la Juventus pourraient tout simplement effectuer un échange comprenant quatre joueurs, révèle Calcio Mercato ce jeudi. Les deux clubs doivent visiblement rivaliser d’imagination pour se défaire de joueurs qui n’ont pas leur place ou sont invités à voir ailleurs, sans que cela ne se concrétise pour le moment dans le cadre d’un transfert classique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leandro Paredes (@leoparedes20)

Le média italien révèle ainsi que la Juventus a proposé de céder au PSG deux joueurs dans le courant du mois d’août, devant leur incapacité à les vendre. Il s’agit de l’ancien barcelonais Arthur Melo qui évolue au poste de milieu de terrain, et de l’international américain Weston McKennie, un autre milieu de terrain qui n’a pas su s’imposer.

La Juventus est chaude pour Paredes

En échange de ces deux joueurs, et c’est certainement là que le deal va s’écrouler pour le PSG, la Juventus compte récupérer Layvin Kurzawa, sur qui les dirigeants parisiens ne comptent pas, mais aussi Leandro Paredes. L’Argentin a lui une toute autre valeur marchande, et l’échange de joueurs pur et simple n’a plus vraiment d’intérêt pour le club francilien. Si ce n’est libérer de la masse salariale. Un argument sur lequel la Juventus compte pour faire pencher la balance. Le média italien le précise toutefois, ce genre d’accord ne pourra certainement intervenir qu’à la fin du mois d’août, si jamais les deux clubs concernés sont « coincés » par la situation de chacun. En Italie, cet échange serait en tout cas bien vu, même si McKennie a récemment marqué des points auprès de Massimiliano Allegri pendant la préparation. Mais l’idée de récupérer Leandro Paredes validerait totalement le sacrifice, même si le Paris SG n’est probablement pas de cet avis.