PSG-Juventus : Canal+ s'excuse et fait une annonce

Par Claude Dautel

Canal+ a lancé des investigations afin de savoir pourquoi la soirée de mardi a été catastrophique pour ses abonnés qui souhaitaient regarder PSG-Juventus. Et l'opérateur va dédommager ceux qui ont été impactés.

100.000 ? 200.000 ? Ce mercredi, les responsables ne la chaîne cryptée ne savent pas précisément combien d'abonnés ont été touchés par l'énorme bug pour le premier match de la Ligue des champions, mais ils ne nient pas le sérieux problème rencontré par leurs clients. Se confiant à l'Agence France Presse, Franck Cadoret, directeur général adjoint du groupe Canal+ en charge de Canal+ France, a reconnu que le succès de l'affiche PSG-Juventus avait été sous-estimé et que cette erreur n'allait pas se reproduire, notamment pour la rencontre OM-Tottenham de ce mercredi où l'audience sera également nombreuse pour le retour de l'Olympique de Marseille en C1.

Canal+ désolé pour ses abonnés

« Au nom de Canal+, je présente mes excuses aux clients qui n’ont pas pu voir le match (...) Il y a un problème de capacité quand il y a beaucoup de clients qui se connectent, mais on n’écarte pas non plus une possibilité de malveillance parce que nos serveurs sont dimensionnés. À ce stade, c’est un peu prématuré de pouvoir donner la cause exacte, on investigue », explique le dirigeant de la chaîne qui reconnaît que ce sont plus de 100.000 abonnés qui ont été impactés par ce sérieux dysfonctionnement. Et Franck Cadoret de reconnaître que du côté de Canal+ on allait faire aux abonnés « les gestes commerciaux appropriés en fonction de leur offre ». Reste à savoir quel sera ce geste et surtout dans quelle mesure la chaîne cryptée, qui empile les soucis depuis quelques jours, aura réussi à tous les régler.