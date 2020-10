PSG : Jordan et le Paris SG dévoilent un nouveau maillot

Dans : PSG.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain et Jordan ont dévoilé un nouveau maillot, que le champion de France utilisera principalement en Ligue des Champions.

« Un an après la précédente qui avait connu un grand succès en France et à l’international, Jordan et le Paris Saint-Germain présentent aujourd’hui leur nouvelle collaboration. Une collection inédite – la quatrième -, qui traduit la culture lifestyle du football parisien. Elle se définit par une gamme complète de vêtements pour tous, riche d’une centaine de références, dont des hoodies, une veste universitaire et le troisième kit 2020-21 du Paris Saint-Germain » écrit le club francilien dans un communiqué. « Le nouveau design a été puisé aux archives de Jordan Brand et fait ainsi écho à la couleur de la Air Jordan VII, inaugurée par Michael Jordan sur les parquets du All Star Game de 1992 et première paire de la marque à arborer ce coloris historique. Il signait d’un accent distinctif la Air Jordan VII "Bordeaux" de 1992 et a été sans cesse utilisé ».