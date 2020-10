PSG : Joao Mario à Paris, c'était une erreur d'identité

Dans : PSG.

Ce dimanche midi, L'Equipe a annoncé que Joao Mario arrivait au Paris Saint-Germain. Mais le quotidien sportif a reconnu son erreur, ce n'était pas le bon joueur.

Le mercato du PSG s’est subitement accéléré ce dimanche avec dans un premier temps l’annonce que Moise Kean rejoignait le club de la capitale, puis simultanément ou presque que Joao Mario et Danilo Pereira seraient également à Paris dans les prochaines heures. Bien vite, il est apparu que l’annonce par L’Equipe de la venue du joueur de l’Inter, prêté à Moscou la saison passée, était assez troublante et même douteuse. Et effectivement il s’agissait bien, à priori, d’une erreur comme l’a reconnu le quotidien sportif, qui a supprimé l’article en question et fait amende honorable.

« Le milieu de terrain tant convoité par le PSG lors de ce marché des transferts post-Covid devrait être l'international portugais de 29 ans Danilo Pereira, et non pas Joao Mario, le joueur appartenant à l'Inter Milan, comme nous l'avions annoncé par erreur ce dimanche, à la suite d'une confusion sur l'identité du joueur. L'Équipe présente ses excuses à ses lecteurs », ont indiqué les deux journalistes qui s’étaient trompés sur l’identité du renfort parisien, et ont donc pris une averse d'insultes et de commentaires négatifs et haineux. On vit une époque formidable.