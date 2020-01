PSG : Jesé écarté au Sporting, Paris ne croit plus au Père Noël

Dans : PSG.

Jesé ne s'impose plus au Sporting, au point que son retour au PSG a été envisagé. Mais l'attaquant espagnol aura encore une année à faire à Paris.

Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain lors du mercato 2016 pour 25ME en provenance du Real Madrid, Jesé a passé plus de temps dans d’autres clubs qu’au PSG. Et à chaque fois qu’il a été prêté, l’attaquant espagnol de 26 ans a donné satisfaction quelques semaines avant de disparaître des radars. Cette saison, c’est sous le maillot du Sporting que Jesé a tenté de se faire une place, après avoir joué à Las Palmas, Stoke City, au Bétis. Mais en ce mois de janvier 2020, la situation de l’attaquant au sein du club de Lisbonne tourne encore une fois au vinaigre. Et si le retour de Jesé est impossible durant ce mercato de janvier, il est évident que ce dernier fera son come-back l’été prochain pour son ultime année de contrat au Paris Saint-Germain.

Jesé renvoyé à la case PSG ?

Le quotidien sportif portugais Record estime que les jeux sont faits pour Jesé au Sporting. « Il a joué 17 matchs dont 8 comme titulaire, il n’a marqué qu’un but et fait aucune passe décisive en 683 minutes de jeu (…) Jesé n’a provoqué aucun clash extra-sportif, mais s’il a disparu c’est uniquement pour des raisons sportives », constate le média citant des sources proches du Sporting. Si du côté de Lisbonne on espérait éventuellement économiser sur le salaire de Jesé en le renvoyant au PSG dès maintenant, cela ne semble pas réellement être contractuellement prévu. De plus, ayant joué en Ligue 1 en 2019, c’était le 30 août contre Metz, Jesé ne pourra pas être prêté à un deuxième club cette saison.