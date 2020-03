PSG : Jano Resseguié, même les joueurs vont l'entendre...

Dans : PSG.

Mercredi soir, tous les supporters du Paris Saint-Germain seront branchés sur RMC afin de suivre le choc face au Borussia Dortmund, puisque la rencontre se déroulera à huis clos au Parc des Princes.

Une décision d’ordre sanitaire qui chamboule les habitudes et les repères des joueurs… mais également du diffuseur. Commentateur pour RMC à la radio, Jean Resseguié, qui a la réputation d’aller très haut dans les aigus en cas de grande émotion, pourrait bien être entendu par les joueurs sur le terrain. Mais visiblement, cela ne le dérange pas un instant. « Ma mission, ce sera de préserver la véritable ambiance. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des bruitages ou d'essayer de masquer le fait que ce soit à huis clos. Alors oui, peut-être que l’on va m’entendre plus, mais ce n’est pas grave » a expliqué le commentateur dans l’émission Footissime.

Également diffuseur du match à la télévision, RMC a chamboulé ses plans comme l’explique Luc Pannier, directeur des antennes du groupe. « On avait prévu la spider cam et des caméras additionnelles pour montrer toute cette ambiance et les alentours du Parc. Ce sont des choses qu'on a supprimées. Par contre, on va transformer ce huis clos par plus de jeu. On a ajouté des caméras slow motion pour avoir plus de plans isolés sur les joueurs. Et ce qui va changer beaucoup, c'est que le stade va sonner creux. Donc au niveau du son, il va falloir faire attention à ne pas faire ressentir cela aux téléspectateurs. On devait délocaliser la champion zone, on reste dans le stade. Le plateau sera en bord de terrain, puis sous le grand écran du stade. On va jouer l'inside complet malgré le huis clos. On a prévu d'emmener une centaine de personnes, avec tous nos présentateurs et consultants ». Ce ne sera donc pas un huis clos pour tout le monde…