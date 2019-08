PSG : Ivan Rakitic à Paris pour lever l'option d'achat de Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain et même si rien n'indique ce dimanche que le transfert de la star brésilienne du PSG au FC Barcelone est imminent, de l'autre côté des Pyrénées le scénario se met en place pour une opération commando dans les prochains jours. Car après avoir affirmé que Nasser Al-Khelaifi et Josep Bartomeu discutaient autour d'un prêt payant avec une option d'achat pour Neymar Jr, sachant que le Barça refuse de payer les 180ME réclamés par le Paris SG et que le PSG refuse d'échanger Neymar contre plusieurs jours, le quotidien Sport ajoute un détail à ce deal possible.

En effet, le média catalan affirme que du côté du FC Barcelone on envisage déjà de lever l'option d'achat de Neymar en cours de saison en mettant Ivan Rakitic dans la balance. L'international croate pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement afin de solder le transfert définitif du joueur brésilien, Sport étant convaincu que Rakitic est le seul joueur susceptible d'intéresser le PSG dans les mois qui viennent. Même si toute cette opération semble un peu compliquée à mettre en place, il est évident que le transfert éventuel de Neymar est une opération qui sera hors du commun.