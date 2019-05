PSG : Isco offert sur un plateau, Zidane chouchoute Paris et City

Dans : PSG, Mercato.

Ce lundi, le Real Madrid a coupé l’herbe sous le pied à toutes les rumeurs faisant état d’un départ de Toni Kroos. Le club merengue a tout simplement annoncé la prolongation de contrat du milieu de terrain allemand, qui ne vient pourtant pas de réaliser la meilleure saison de sa carrière. En tout cas, cette annonce a le mérite de régler le sort du champion du monde 2014, et peut-être aussi celui de l’un de ses coéquipiers. En effet, la donne serait totalement différente pour Isco, qui se voit ainsi indiquer la sortie.

Selon OK Diario, l’Espagnol sera le grand départ du milieu de terrain pour cet été, et le PSG tout comme Manchester City pourraient déplacer très rapidement leurs pions pour recruter le joueur aux quasiment 300 matchs sous le maillot merengue. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Isco est estimé à 50 ME, très loin de l’une des clauses libératoires les plus faramineuses de l’histoire, puisqu’elle se monte à 700 ME. De son côté, la presse espagnole annonce que le milieu de terrain ne s’est pas encore fait une raison au sujet de son avenir, et n’étudiera un départ que si Zinedine Zidane devait lui dire en personne qu’il ne comptait pas sur lui, ce que l’entraineur français ne pourra faire que si un recrutement de taille est effectué dans son secteur de jeu. Autant dire que les annonces des prochaines semaines pourront être décisives pour l'avenir d'Isco, et faire saliver un peu plus le PSG et Manchester City.