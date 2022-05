PSG : Irréprochable en C1, Neymar ne mérite pas ça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses performances avec le Paris Saint-Germain, Neymar n’a pas échappé aux sifflets du Parc des Princes. Un traitement injuste pour l'ancien Parisien Maxwell, persuadé que les fans ne perçoivent pas la détermination de son compatriote brésilien.

Pour le public du Parc des Princes, Neymar représentait la cible idéale. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain avait déçu lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-1). Lui qui fait partie de ces stars recrutées à prix d’or pour franchir un cap sur la scène européenne. C’est pourquoi le Brésilien, comme son coéquipier Lionel Messi, avait été copieusement sifflé par les supporters parisiens.

Maxwell 💬 : "Le club gagne en France et est reconnu au niveau européen. Maintenant, la culture, l'ADN, c'est difficile à créer. (...) Je suis d'accord avec les supporters : cette culture ne doit pas oublier le passé pour autant." ❤💙



L’ancien joueur de Santos l’avait mal pris et ne comprenait pas le traitement infligé. Pas plus que son compatriote Maxwell qui constate que les fans du Paris Saint-Germain ne connaissent pas vraiment leur numéro 10. « Concernant le Neymar d’aujourd’hui, j’ai beaucoup d’affection pour lui, on se parle encore, a confié l’ancien Parisien dans un entretien accordé au magazine So Foot. Je crois que la combinaison de ses blessures et des résultats du PSG agissent évidemment sur la perception qu’on a du joueur. »

Les rêves de Neymar

« Après l’amour, la haine, les critiques, c’est normal pour ce genre de grand joueur, a reconnu l’ami de Zlatan Ibrahimovic. Je crois que ce que les gens ne réalisent pas, c’est la force de son désir de remporter la Ligue des Champions avec Paris et la Coupe du monde avec le Brésil. C’est vraiment son rêve. » Justement, les observateurs du Paris Saint-Germain et de la Seleção estiment que Neymar ne se donne pas les moyens d'atteindre ses objectifs. Difficile de les contredire sachant que l’international auriverde n’a pas toujours la condition physique, voire l’hygiène de vie nécessaire pour un joueur de très haut niveau.