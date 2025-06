PSG-Inter truqué ‍? L'Italie a la réponse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la démonstration du PSG contre l'Inter, certains ont pensé que le triomphe parisien était totalement irrationnel et l'ont remis en cause. En Italie, on sait ce qu'il en est, même si cela fait mal.

Des joueurs de l'Inter malades la veille du match, un sponsor qatari qui aurait fait pression sur le club milanais, des joueurs achetés, toutes les théories fumeuses ont circulé après la victoire 5-0 du PSG contre l'Inter en finale de la Ligue des champions. La démonstration des champions de France a été telle, que forcément cela devait cacher quelque chose. Mais ce samedi, du côté italien, on constate que cette gifle prise à Munich ne cachait rien d'autre que la nullité du football italien au plus haut niveau. Après la défaite de l'Italie en Norvège, les journalistes pensent que le Paris Saint-Germain a juste profité de la faillite actuelle de la Serie A. Journaliste italien réputé, Sandro Sabatini revient sur la finale de la Ligue des champions et ne peut que constater que tout était écrit d'avance, tout comme la défaite de l'Italie en Norvège.

Le PSG a roulé sur l'Inter, symbole du foot italien

Et notre confrère italien de taper dur sur l'équipe d'Italie en se servant du PSG. « Une semaine plus tard, on aurait dit qu'on assistait à nouveau à la finale de la Ligue des champions. Seule différence, Donnarumma était avec « nous » et encaissait des buts, au lieu d'être un spectateur privilégié comme samedi dernier face à l’Inter. « Eux » cette fois, c'était la Norvège, et non le Paris Saint-Germain, un club peuplé de stars, de jeunes pousses et d'étoiles montantes. Une semaine plus tard, ou plutôt six jours plus tard, il faut dire que pour l'histoire du football italien, ce fut une soirée embarrassante, inregardable, indécente. Il faut le dire honnêtement : ce que nous avons vu à Oslo est pire que n'importe quel précédent », écrit, sur CalcioMercato, Sandro Sabatini.

LdC : Le PSG touche le pactole après sa victoire contre l'Inter https://t.co/r1GFAGUOei — Foot01.com (@Foot01_com) June 1, 2025

Toutes ces histoires sur la finale de la Ligue des champions n'ont strictement aucun fondement, mais elles témoignent seulement de l'état de stupéfaction qui entoure le football italien. Car après l'humiliation subie par l'Inter face au PSG, la Squadra Azzurra pourrait de son côté rater une troisième Coupe du Monde consécutive. Au pays où le football est une vraie religion, cela ferait mauvais genre.