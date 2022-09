PSG-Inter, le match retour pour Skriniar démarre déjà

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Deux mois d'un feuilleton qui n'a pas encore donné sa conclusion. Tout l'été, le PSG a voulu recruter Milan Skriniar mais l'Inter n'a rien voulu savoir. Pas en-dessous de 70 millions d'euros en tout cas. Les regards des deux clubs sont désormais tournés vers le mois de janvier.

Ce mercredi soir, le PSG doit affronter le Maccabi Haifa en Ligue des champions. Un match piège et ce d'autant plus quand Danilo Pereira doit évoluer en défense centrale. Le Portugais prend la place de Presnel Kimpembe, blessé et forfait pour six semaines. Malgré une équipe en forme et complète, le PSG possède une faille dans l'axe de la défense. Malgré les efforts fournis pendant tout l'été, il manque encore un joueur à ce poste côté parisien. Cela aurait du être Milan Skriniar mais le Slovaque a été retenu par l'Inter Milan malgré l'intérêt affiché par le PSG.

Prolonger ou partir, Milan Skriniar et son dilemme prolongé

L'Inter Milan a refusé de le laisser partir pour moins de 70 millions d'euros alors que le joueur ne possède plus qu'un an de contrat avec les Nerazzuri. Le PSG ne voulait pas lâcher autant d'argent mais, de l'aveu même de Christophe Galtier, se retrouve démuni avec ce défenseur manquant. Cependant, le club parisien n'a pas renoncé au Slovaque bien au contraire. Il est toujours question de le recruter et, selon Foot Mercato, deux options se présentent aux Parisiens : l'acheter en janvier ou attendre l'été prochain pour le prendre libre.

Milan Škriniar on PSG deal collapsed and new contract talks with Inter: “I never speak about my contract here in public. It’s not the right place to discuss about it”. 🔵 #Inter



“When there will be updates, you will know from me and no one else”. pic.twitter.com/6iHt4RH5v2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2022

Le PSG est presque dans un fauteuil sur ce dossier, d'autant que les contacts restent actifs entre le clan Skriniar et le club parisien. Mais, l'Inter n'a pas dit son dernier mot. Le club milanais doit prolonger son joueur de toute urgence et il va mettre les grands moyens. Il est prêt à lui proposer un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 7 millions d'euros, soit la deuxième rémunération de l'effectif derrière Lukaku. De quoi faire réfléchir le joueur et le mettre dans une situation complexe. Un sujet épineux qu'il a préféré esquiver en conférence de presse avant le match de Plzen mardi. « Je n'ai jamais parlé et je préfère continuer à ne pas le faire. Nous sommes venus ici pour jouer ce match et je ne veux pas parler de mon avenir et de mon contrat, je ne pense pas que ce soit le moment et le bon endroit. Quand il y aura des nouvelles, vous le saurez par moi et personne d'autre », avait-il indiqué. Toutefois, l'ultimatum approche pour Skriniar ainsi que pour l'Inter Milan et le PSG, qui jouent gros tous les deux.