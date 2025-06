PSG-Inter ‍: L’arnaque révélée au grand jour

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Le club lombard est annoncé comme « très en colère » après des révélations récentes.

De retour à la compétition avec la Coupe du monde des clubs, l’Inter Milan essaye de panser ses plaies comme il peut. Lautaro Martinez et tous les joueurs du club italien l’ont confirmé récemment, les jours qui ont suivi la finale de la Ligue des Champions ont été assez terribles. Il faut dire que, parvenir à sortir le FC Barcelone en demi-finale au terme de deux matchs homériques, et se prendre un 5-0 en finale n’était pas spécialement prévu. Pourtant, avant même le début de cette finale, l’ambiance était bizarre chez les Lombards, avec des gros soupçons sur l’avenir de Simone Inzaghi, qui était annoncé du côté d’Al-Hilal alors que son équipe était en train de préparer le match de l’année.

Al-Hilal passe aux aveux

Découverte de Los Angeles pour João Neves, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez aujourd'hui ! 🤩🇺🇸#FIFACWC pic.twitter.com/o7Tv0rDRxk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 17, 2025

Son timide démenti n’avait convaincu personne, et l’entraineur de l’Inter avait filé pour l’Arabie Saoudite dès le coup de sifflet final de la rencontre. Et depuis, on ne décolère pas à l’Inter. Récemment, le patron d’Al-Hilal a reconnu que l’accord était scellé de longue date avec Inzaghi, et que le maigre suspense sur son avenir était illusoire. Selon la Gazzetta dello Sport, ces révélations confirment que les dés étaient pipés avant le match face au PSG, alors que Inzaghi assurait en interne qu’il envisageait de prolonger son contrat. Le club transalpin estime avoir été floué par son entraineur, et que cela explique grandement pourquoi la motivation n’était pas à son maximum contre Paris.

L’Inter Milan se demande même si les joueurs n’étaient pas déjà au courant de son départ en interne, ce qui aurait pu les perturber. Une « colère » compréhensible, mais qui ne peut pas tout expliquer non plus. Départ de l’entraineur ou pas, difficile de croire que l’Inter est passé à travers de la rencontre uniquement à cause des rumeurs sur Simone Inzaghi. Le PSG a sorti le match parfait, et même s’il était déjà un peu ailleurs, le technicien italien avait forcément envie de terminer son long passage à l’Inter avec un titre de prestige.