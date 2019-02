PSG : Incroyable, Leandro Paredes se fait incendier après son match

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Seule recrue hivernale du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes se souviendra certainement longtemps de ses débuts en France.

Deux matchs de suite au Groupama Stadium, avec une défaite contre Lyon et un succès difficile en Coupe de France face à Villefranche. Lors de ces deux rencontres, l’Argentin a pris quelques tampons mémorables, comme ce tacle par derrière de Fékir ou une prise de catch en pleine course d’un adversaire ce mercredi. Malgré cela, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg a pu montrer ses qualités avec le ballon, son sens du jeu et surtout de la passe, à l’image de cette ouverture millimétrée au cœur de la défense pour trouver Bernat en première période. Ajoutez à cela une belle disponibilité, et un rythme plutôt bien suivi sur 120 minutes malgré son arrivée récente, et Paredes s’en tire avec les honneurs pour une première titularisation. Pas pour Le Parisien, qui n’a pas du tout apprécié la prestation de l’Argentin et lui colle l’une des pires notes de son équipe au lendemain du match de Coupe de France, avec un 3/10 qui fait mal.

« Excessivement discret pour sa première titularisation hormis une passe lumineuse pour Bernat (25e). Il a logiquement décliné physiquement au point de devenir invisible », a balancé le quotidien francilien, pas du tout convaincu que Leandro Paredes est prêt à donner un coup de main au PSG face à Manchester United. Thomas Tuchel décidera, mais ses coéquipiers n’ont pas caché après la rencontre qu’ils avaient été agréablement surpris par le niveau affiché par le nouvel arrivant à Paris.