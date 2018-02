PSG : Impossible que Di Maria débute à Madrid balance Domenech

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga, Coupe d'Europe.

C’est nouveau et c’était presque impensable il y a quelques semaines, mais le débat existe désormais pour savoir si Angel Di Maria doit être titulaire ou pas contre le Real Madrid la semaine prochaine.

L’ailier argentin enchaine les performances épatantes, et les titularisations à l’heure où Neymar, Cavani ou Mbappé soufflent plus régulièrement qu’en début de saison. Meilleur parisien en 2018, l’ancien du Real Madrid pourrait-il damner le pion à un Kylian Mbappé un peu moins tranchant, ou se faire une place en tant que milieu de terrain très offensif ? Pour Raymond Domenech, pas de débat possible, c’est non à tous les niveaux.

« Qu’il le mérite ou pas, si les trois autres sont disponibles, même s’il existe une concurrence, ils sont prioritaires. Neymar, Mbappé et Cavani sont ceux qui ont été recrutés pour jouer et ce même si Di Maria est bon actuellement. Au milieu de terrain ? Je ne crois pas. Je ne vois pas le PSG se présenter à Santiago-Bernabeu avec ses quatre attaquants. Le club a acheté de tels joueurs pour qu’ils jouent dans les matches qui comptent, il va donc les privilégier. C’est la réalité d’un grand club. Après, Neymar et Cavani sont indispensables, et Mbappé est jugé sur son potentiel. Même s’il est moins bien, il n’a pas le temps de s’effondrer d’ici à mercredi pour que Di Maria lui passe devant. Le débat n’existe pas. Di Maria a été acheté pour la Ligue des champions il y a deux ans et demi, sauf que le club a été éliminé en quarts et en huitièmes les deux dernières saisons. Di Maria n’a donc pas eu l'effet escompté. Même s’il est bien revenu et fait de bons matches, on ne peut pas attendre moins de lui. Mais, même à ce niveau, il reste derrière les trois autres. Il va entrer au cours des deux matches », a expliqué dans L’Equipe l’ancien sélectionneur national, qui voit donc Di Maria comme un très bon remplaçant capable de peser à son entrée en jeu, même si l’Argentin aura peut-être du mal à digérer cette décision.