PSG : Impossible de voir Neymar ou Mbappé partir, un joueur l'avoue

Il ne faut pas croire que c’est un sujet tabou dans un vestiaire, les joueurs discutent bien du mercato et de leur avenir entre eux.

Par exemple au PSG, de nombreux joueurs savent qu’Edinson Cavani a envie de rejoindre le championnat espagnol. Résultat, l’attaquant uruguayen, qui ne sera pas prolongé, cherche à boucler son transfert vers l’Atlético Madrid, même s’il se concentre sur la saison à terminer avec le PSG. Concernant les autres stars offensives, tout semble clair. Mauro Icardi a signé son contrat définitif, et Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas vraiment sur le départ. Même s’il ne faut jurer de rien pendant cette période estivale, le Paris SG a les moyens de conserver ses joueurs, et ces derniers en sont parfaitement conscients. C’est ce qu’a confié Ander Herrera, pour qui le club de la capitale n’est vraiment pas du genre à craquer devant une offre, surtout pour un joueur qui n’est pas en vente.

« Plus difficile de conserver Mbappé ou Neymar avec la crise ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qu’ils gagnent ou les revenus qu’ils génèrent pour le club, qui est toujours une entreprise, mais je sais que les deux sont la clé du projet et je les vois très heureux et impliqués avec le PSG. Beaucoup de rumeurs circulent sur les deux, et c’est normal, mais on accorde pas beaucoup d’intérêt à ça. Il faut prendre en compte un aspect fondamental, et j’en ai discuté avec Kylian : le PSG n’est pas un club qui vend ses stars, au contraire, il les achète. Il a suffisamment de muscle économique pour les conserver tous les deux », a prévenu dans les colonnes de AS le milieu de terrain espagnol, qui s’est bien renseigné sur le sujet, car il est bien difficile de trouver ces dernières années un élément vendu à contre-coeur par le PSG, à part peut-être chez les jeunes comme Kingsley Coman.