PSG : Ils ont taillé Neymar, ils l'encensent !

Par Corentin Facy

Souvent critiqué à juste titre par le passé, Neymar est revenu à un excellent niveau et réalise un très bon début de saison avec le PSG.

En méforme la saison dernière, Neymar avait habitué les supporters du Paris Saint-Germain à un manque d’implication flagrant et à une certaine fainéantise dans le travail défensif. Ce joueur a disparu, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. En effet, Neymar affiche un visage totalement différent depuis le début de la saison, avec une activité débordante, que ce soit dans le travail défensif ou dans les appels en profondeur. Les chiffres sont par ailleurs très révélateurs : depuis le début de la saison, le n°10 du PSG a déjà marqué 10 buts et délivré 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. De quoi faire taire les haters et s’attirer les compliments d’un certain Thierry Henry, charmé par le retour du grand Neymar.

Thierry Henry sous le charme de Neymar

« Sur Neymar, on peut parler de sa louche contre la Juventus, du contrôle pied droit, frappe pied gauche contre Brest. On peut parler de tout ça mais quand il ne court pas ou ne courrait pas, on le dit. Là il faut le dire, il court, il répète les courses pour partir en profondeur. Il ne rechigne pas au travail, il tacle, il reste toujours collé à son équipe. Il fait les efforts. Multiplier les sprints, ce n’est pas évident. Il est aussi bien physiquement, il s’est préparé. Ce que j’aime bien à l’heure actuelle, c’est sa façon d’être. C’est un leader et il est en train de le montrer pas seulement avec le ballon mais aussi sans le ballon. Son match contre la Juventus était pour moi extraordinaire et exemplaire au niveau de l’abnégation et de l’envie. Après, on connaît la qualité qu’il a mais moi ça le parle ça, c’est contagieux » a lâché Thierry Henry, absolument bluffé par le début de saison de Neymar au PSG.

Neymar est devenu impossible à critiquer

Un constat partagé par Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot dimanche matin. « On a assez critiqué Neymar, à juste titre. Mais là, il joue juste. Il n’exagère pas sur le dribble, il fait la passe quand il faut la faire. Physiquement, il est affûté, il fait même les efforts défensifs » savoure le consultant de TF1 avant de conclure. « Il n’y a pas l’excuse du calendrier, car ils ont un effectif tellement énorme qu’on ne peut pas se cacher derrière ça. En revanche, le PSG n’arrive pas encore à avoir la constance sur 90 minutes » a lâché Bixente Lizarazu, pour qui le Paris Saint-Germain peut encore s’améliorer. Ce qui est certain, c’est que Neymar est cette année un élément indispensable de cette équipe. Christophe Galtier, qui avait expliqué dès sa première conférence de presse à la tête du PSG qu’il voulait garder Neymar, l’avait très rapidement compris.