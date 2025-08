PSG ‍: Illya Zabarnyi, c'est signé ‍!

Le Paris Saint-Germain a accéléré les négociations avec Bournemouth et un accord aurait été trouvé ces dernières heures pour la venue d'Illya Zabarnyi.

Depuis des semaines, le PSG tentait de trouver une solution financière avec Bournemouth afin de parvenir au transfert du défenseur ukrainien chez les champions d'Europe, mais Paris se heurtait à l'appétit financier du club de Premier League. Cependant, déterminé à offrir à Luis Enrique le joueur dont il rêvait, Nasser Al-Khelaifi a pris il y a quelques jours le dossier à son compte et ce samedi, on annonce qu'Illya Zabarnyi sera bien un joueur du Paris Saint-Germain cette saison.

Journaliste spécialiste du mercato, Nicolo Schira révèle que moyennant 68 millions d'euros, Illya Zabarnyi va quitter Bournemouth et signera dans les prochains jours un contrat qui va le lier jusqu'en 2030 avec le club de la capitale. Le défenseur, qui avait négocié depuis bien longtemps son futur contrat avec le PSG, sera à la disposition de son nouvel entraîneur pour la Supercoupe d'Europe, prévu le mercredi 13 août prochain.

