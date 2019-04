PSG : « Il y a la Panenka, la Madjer, l'Arconada et désormais la Choupo-Moting »

Dans : PSG, Ligue 1.

Le geste insensé d'Eric Choupo-Moting dimanche soir lors du match PSG-Strasbourg a fait le tour du monde, l'attaquant parisien stoppant de manière incompréhensible le ballon sur la ligne du but alsacien alors que le Paris SG allait reprendre l'avantage au score. Même les supporters du PSG rigolent de cette bourde XXL du pauvre Choupo-Moting, tandis que sur France Bleu Paris Stéphane Bitton préfère lui aussi ricaner de cette erreur tragi-comique de l'attaquant arrivé de Stoke City lors du dernier mercato estival.

« Cela devait être une soirée historique avec un huitième titre pour le Paris Saint-Germain, mais Eric Maxime Choupo-Moting, un nom à retenir, est lui rentré tout seul dans l’histoire. Il va donner son nom à un geste, il y a eu la Panenka, la Madjer, l'Arconada et désormais la Choupo-Moting (...) C’est improbable et c’est du jamais vu. Il lui suffisait de regarder le ballon entre dans le but, mais non il a stoppé le ballon et permis à Strasbourg de se relancer. Et là franchement je suis certain qu’on en parlera très longtemps de ce geste », a ironisé Stéphane Bitton, qui pensait avoir tout vu dans sa longue carrière, mais qui grâce au PSG et surtout à Choupo-Moting, a encore vu de l'inédit.