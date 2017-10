PSG : Il y a comme un flou sur l'avenir de Guedes à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Barré au Paris Saint-Germain, l’international espoir portugais Gonçalo Guedes a eu la bonne idée d’accepter un prêt à Valence, où il s’éclate cette saison.

Auteur d’un début de saison canon (3 buts et 5 passes décisives en 7 matchs), Gonçalo Guedes peut enfin exprimer son talent après avoir passé plusieurs mois sur le banc au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans est tellement brillant en Espagne que certains médias locaux affirment déjà que le FC Valence va chercher à le conserver à l’issue de la saison. Mais quid de la position du PSG dans ce dossier ? Dans les colonnes de Marca, le père du joueur affirme que personne ne connaît encore l’avenir de Gonçalo Guedes, et qu’il est trop tôt pour évoquer ce sujet.

« Personne ne connait son futur. Pour le moment il est à Valence, mais pour demain nous ne savons pas. Il est très content, bien sûr, dans cette équipe, dans ce club et dans cette ville. Il aimerait suivre les traces de Cristiano Ronaldo. Il a ses objectifs, c’est son idole, son compagnon de sélection et une fois de plus il a été élu meilleur joueur du monde. Pour tous les jeunes, l’objectif est d’atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo. Il aide à progresser les joueurs les plus jeunes. Gonçalo a toujours pensé gagner, être un joueur compétitif en restant humble et c’est une fierté pour nous. La famille est très contente de tout le bien qu’il fait » a lancé le papa de Gonçalo Guedes, qui entretient donc le flou alors qu’un retour au PSG à l’issue de la saison 2017-2018 semblait évident au moment où le club de la capitale a accepté son prêt au FC Valence…